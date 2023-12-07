Какая главная проблема использования дронов в снегопад

Основная проблема заключается в том, что видеокамеры дронов теряют способность видеть и передавать данные на борт во время мощного снегового заряда, что значительно ухудшает наблюдение.

Кроме того, сильный ветер во время снегопада мешает нормальному полету беспилотника, делая его практически неуправляемым. Ветер нарушает устойчивость аппарата в воздухе, и оператору становится сложно управлять им.

В таких условиях оператор вынужден сосредоточиться на управлении беспилотником, оставляя мало времени на оценку ситуации на земле.

Если дрон вылетел в хорошую погоду, но по пути попал в пургу, он может потерять управление и не выполнить задачу. Эти факторы делают использование дронов в снегопад крайне рискованным и ограничивают их эффективность в таких условиях.