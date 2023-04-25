Какая ирония: витамин D увеличил эффективность лечения рака кожи

Витамин D оказывает различное воздействие на организм, включая регуляцию иммунной системы. Чтобы узнать, может ли уровень данного витамина повлиять на эффективность ингибиторов иммунных контрольных точек, исследователи проанализировали кровь 200 пациентов с распространённой меланомой перед началом иммунотерапии и каждые 12 недель во время лечения.

Благоприятная реакция на ингибиторы иммунных контрольных точек наблюдалась у 56,0% пациентов с нормальным начальным уровнем витамина D или нормальным уровнем, достигнутым с помощью его дополнительного приёма, по сравнению с 36,2% у пациентов с низким уровнем витамина D без допприёма.

По словам ведущего автора исследования, данный тип витаминов сам по себе не является противораковым препаратом. Но его нормальный уровень в крови необходим для правильной работы иммунной системы, включая реакцию, которую вызывают противораковые препараты.