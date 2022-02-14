Какая IT-компания запатентовала изобретений в США больше остальных в 2021 году

Так, по данным IFI Claims, на долю IT-гигант за прошедший год пришлось 8682 патента. Для сравнения, Samsung и Canon, занявшие второе и третье места, получили 6366 и 3021 патент соответственно.

Также в топ-5 попали TSMC и Huawei. Первая смогла получить 2798, а вторая — 2770 патентов. В десятке также нашли своё место Intel, Apple, LG, Microsoft, Qualcomm.

Отметим, что в другом списке, посвящённом крупнейшим в мире владельцам патентов, лидирует Samsung. Ей принадлежит 90 416 активных патента. На втором месте оказалась Китайская академия наук со своими 78 415 патентами. Замыкает тройку лидеров китайский производитель бытовой техники Midea с 58 495 патентами.