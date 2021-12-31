Какая капуста снижает уровень сахара и риск развития диабета

По словам специалиста, для этого достаточно вести здоровый образ жизни. При этом в случае, если человек на постоянной основе употребляет в пищу брюссельскую капусту, то он увеличивает шансы избавиться от вышеперечисленных недугов и остаться здоровым.

Связано это с тем, что брюссельская капуста богата клетчаткой, которая в свою очередь медленно проходит по организму и замедляет всасывание сахара в кровь. Также этот овощ содержит важные для организма человека витамины, такие как К, С и Е.

Вместе с тем Брюэр напомнила, что антиоксидант альфа-липоевая кислота, содержащаяся в данном виде капусты, увеличивает чувствительность к инсулину. В результате, он действует более эффективно.