Какая капуста снижает уровень сахара и риск развития диабета

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Какая капуста снижает уровень сахара и риск развития диабетаСамое главное, что она вполне доступна даже в России
Американский врач Сара Брюэр рассказала о том, как легко предотвратить развитие диабета второго типа и уменьшить количество сахара в крови.
По словам специалиста, для этого достаточно вести здоровый образ жизни. При этом в случае, если человек на постоянной основе употребляет в пищу брюссельскую капусту, то он увеличивает шансы избавиться от вышеперечисленных недугов и остаться здоровым.
Связано это с тем, что брюссельская капуста богата клетчаткой, которая в свою очередь медленно проходит по организму и замедляет всасывание сахара в кровь. Также этот овощ содержит важные для организма человека витамины, такие как К, С и Е.
Вместе с тем Брюэр напомнила, что антиоксидант альфа-липоевая кислота, содержащаяся в данном виде капусты, увеличивает чувствительность к инсулину. В результате, он действует более эффективно.
Источник: Daily Express