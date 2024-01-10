Какая компания зарегистрировала больше всего патентов в США в 2023 году

Это стало результатом последнего отчета IFI Claims, компании, специализирующейся на патентных услугах. Samsung удерживает лидерство, опережая других технологических гигантов.

Apple также показала значительный рост, зарегистрировав 2536 патентов в 2023 году, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом.

Этот рост позволил Apple подняться на седьмое место в рейтинге, опередив такие компании, как LG, Micron Technology, Intel, Huawei, Toyota, Google, Microsoft, BOE Technology и Amazon. Среди «технологических семерки» — Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA и Tesla — Apple демонстрирует наибольший прирост патентов в 2023 году.

В глобальном рейтинге 250 крупнейших владельцев патентов, Apple занимает 51-е место с 21 407 действующими патентами. На первом месте в мире по количеству патентов находится Panasonic с 94 341 патентом, за ней следует Samsung с 92 593 патентами.