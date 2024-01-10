Какая компания зарегистрировала больше всего патентов в США в 2023 году

Какая компания зарегистрировала больше всего патентов в США в 2023 годуВнезапно, это не Apple
В 2023 году компания Samsung Electronics заняла первое место по количеству зарегистрированных патентов в Соединенных Штатах, получив их в количестве аж 6165 штук!
Это стало результатом последнего отчета IFI Claims, компании, специализирующейся на патентных услугах. Samsung удерживает лидерство, опережая других технологических гигантов.
Apple также показала значительный рост, зарегистрировав 2536 патентов в 2023 году, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом.
Этот рост позволил Apple подняться на седьмое место в рейтинге, опередив такие компании, как LG, Micron Technology, Intel, Huawei, Toyota, Google, Microsoft, BOE Technology и Amazon. Среди «технологических семерки» — Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA и Tesla — Apple демонстрирует наибольший прирост патентов в 2023 году.
В глобальном рейтинге 250 крупнейших владельцев патентов, Apple занимает 51-е место с 21 407 действующими патентами. На первом месте в мире по количеству патентов находится Panasonic с 94 341 патентом, за ней следует Samsung с 92 593 патентами.