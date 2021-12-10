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Какая мутация коронавируса самая опасная

По мнению врача-иммунолога
Врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил, какая мутация коронавирусной инфекции, по его мнению, самая опасная.
Какая мутация коронавируса самая опасная

Так, если коронавирус сможет атаковать T-лимфоциты — клетки иммунной системы, участвующие в формировании антител, то такая мутация и окажется самой опасной. Дело в том, что от такой болезни человек не сможет излечиться.

Самая опасная мутация коронавируса, с моей точки зрения, как врача-иммунолога, будет, если он скрестится с ВИЧ. Это ведь тоже РНК-вирус. И вдруг окажется, что он атакует Т-лимфоциты. Это ключевые клетки иммунной системы”, — сообщил врач, отметив, что если COVID-19 начнет атаковать T-лимфоциты, то можно сказать, что он научиться отключать иммунитет.

Отметим, что на сегодняшний день такой мутации не случилось.

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Источник: URA.RU
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