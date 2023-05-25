Какая процедура лучше остальных предскажет болезни сердца

Исследование, результаты которого были опубликованы в престижном медицинском журнале JAMA, предлагает новый, более точный способ прогнозирования риска сердечных болезней у людей среднего возраста.

В ходе работы были проанализированы данные 3208 взрослых из двух групп, одна из которых находилась в США, а другая – в Нидерландах. Учёные учли такие факторы, как курение, уровень холестерина, кровяное давление, генетическую предрасположенность, а также данные с компьютерной томографии.

Основной интерес исследователей был связан с тем, как генетические данные и КТ могут повлиять на точность прогноза. Стандартная практика заключается в том, что при обнаружении высокого риска сердечных заболеваний (более 7,5% за 10 лет) пациентам предлагают принимать статины — лекарства, которые помогают снизить уровень холестерина в крови.

Однако учёные сделали неожиданное открытие: генетические данные часто классифицировали пациентов как находящихся в группе низкого риска, в то время как результаты КТ свидетельствовали о его высоком уровне.

Вывод исследователей говорит о том, что компьютерная томография является наиболее эффективным методом для определения людей, которым могут понадобиться статины для предотвращения сердечных заболеваний.