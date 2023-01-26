Наука и технологии
19:55, 26 января 2023
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Какая российская ракета может справиться с американским ЗРК Patriot

Объяснил разработчик изделия

Российская противорадиолокационная ракета Х-31ПД может справиться с американским ЗРК Patriot. Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Герой России Борис Обносов рассказал о противорадиолокационной ракете воздушного базирования Х-31ПД, способной противостоять в дуэльных боях американскому ЗРК Patriot.

Какая российская ракета может справиться с американским ЗРК Patriot

Фото: Topwar.ru

Борис Обносов отметил, что изделие, о котором идёт речь, — гордость коллектива КТРВ и его личная. Ракета Х-31ПД достигает скорости тысячи метров в секунду для эффективного поражения ПВО противника.

Эта ракета предназначена для поражения радиоизлучающих наземных и надводных объектов в составе комплексов противовоздушной обороны. Максимальная дальность пуска ракеты — 250 км, масса универсальной боевой части — 110 кг. Х-31ПД получила комбинированную систему наведения.

Ее нужно было смоделировать и технологически выйти на совершенно другой уровень, подготовить производство и доработать это изделие, чтобы оно эффективно решало свою задачу. А изделие такое, которое может выиграть дуэльные бои у системы Patriot.

Борис Обносов
Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
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