Какая российская ракета может справиться с американским ЗРК Patriot

Какая российская ракета может справиться с американским ЗРК PatriotОбъяснил разработчик изделия
Российская противорадиолокационная ракета Х-31ПД может справиться с американским ЗРК Patriot. Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Герой России Борис Обносов рассказал о противорадиолокационной ракете воздушного базирования Х-31ПД, способной противостоять в дуэльных боях американскому ЗРК Patriot.
Фото: Topwar.ru
Борис Обносов отметил, что изделие, о котором идёт речь, — гордость коллектива КТРВ и его личная. Ракета Х-31ПД достигает скорости тысячи метров в секунду для эффективного поражения ПВО противника.
Эта ракета предназначена для поражения радиоизлучающих наземных и надводных объектов в составе комплексов противовоздушной обороны. Максимальная дальность пуска ракеты — 250 км, масса универсальной боевой части — 110 кг. Х-31ПД получила комбинированную систему наведения.
Ее нужно было смоделировать и технологически выйти на совершенно другой уровень, подготовить производство и доработать это изделие, чтобы оно эффективно решало свою задачу. А изделие такое, которое может выиграть дуэльные бои у системы Patriot.