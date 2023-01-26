Какая российская ракета может справиться с американским ЗРК Patriot

Борис Обносов отметил, что изделие, о котором идёт речь, — гордость коллектива КТРВ и его личная. Ракета Х-31ПД достигает скорости тысячи метров в секунду для эффективного поражения ПВО противника.

Эта ракета предназначена для поражения радиоизлучающих наземных и надводных объектов в составе комплексов противовоздушной обороны. Максимальная дальность пуска ракеты — 250 км, масса универсальной боевой части — 110 кг. Х-31ПД получила комбинированную систему наведения.