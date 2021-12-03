Какая страна Европы может сделать вакцинацию обязательной уже в 2022 году

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Какая страна Европы может сделать вакцинацию обязательной уже в 2022 годуИнтересно, дойдёт ли подобная инициатива до России?
Накануне в Германии было объявлено о введении «общенационального запрета для невакцинированных людей». Это первый шаг, который предприняли немецкие политики в преддверии введения обязательной вакцинации уже в начале 2022 года.
Так, жителям страны, которые до сих пор не привились от COVID-19, будет запрещено посещать все общественные места, кроме самых необходимых — супермаркетов и аптек. При этом в качестве исключения из свежего правила называются люди, недавно перенесшие коронавирус.
Мы поняли, что ситуация очень серьёзная и что мы хотим принять дополнительные меры вместе с уже принятыми <...> Четвёртая волна должна быть сломлена и этого пока не удалось добиться.
Ангела Меркель
При этом покидающий свой пост канцлер Ангела Меркель, совместно со своим преемником Олафом Шольцем, предложили проект обязательной вакцинации. В случае его поддержки парламентом, он может вступить в силу уже после февраля 2022 года.
Источник: CNN