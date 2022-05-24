Какая сумма нужна для «обнуления» вредных выбросов при производстве пластика к 2050 году

Согласно отчёту аналитиков, исследования показывают, что «обнуление» углеродного следа к 2050 году реально, но заявленную сумму в $759 млрд необходимо начать собирать здесь и сейчас. В неё войдут расходы на создание технологий и строительство крекинг-заводов — предприятий, занимающихся разложением нефтяных продуктов в специальных установках при температуре 450-550 градусов по Цельсию на небольшие молекулы, из которых изготавливается пластик. Потому что обезуглероживание пластика является более сложным, чем цемента или стали.

Необходимо и создание специальных объектов для улавливания углерода, а также замена ископаемого сырья на биологическое топливо.

«Масштабные изменения должны начаться до конца десятилетия, чтобы нефтехимическая промышленность смогла дойти до нулевых выбросов к 2050 году. Собрав средства сегодня, можно будет обеспечить долгосрочные затраты и выплаты дивидендов после 2035 года», — отметил аналитик BloombergNEF Ильхан Савут.