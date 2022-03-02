Какая температура под одеялом идеальна для качественного сна

Чаще всего речь идёт о температуры в комнате, но специалист по сну из Великобритании решил узнать идеальную температуру под одеялом. Так, если в самой спальне желательно удерживать температуру в промежутке от 16 до 18 градусов, то под одеялом это должно было около 29 градусов.

И если прохладная спальня способствует отводу тепла через голову и лицо, то под одеялом включаются иные механизмы.