Какая температура под одеялом идеальна для качественного сна

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Какая температура под одеялом идеальна для качественного снаОна отличается от той, что нужно удерживать в комнате
Среди советов, связанных с правильной организацией сна, особенно часто можно встретить один. Его суть заключается в важности соблюдения определённого температурного режима ночью.
Чаще всего речь идёт о температуры в комнате, но специалист по сну из Великобритании решил узнать идеальную температуру под одеялом. Так, если в самой спальне желательно удерживать температуру в промежутке от 16 до 18 градусов, то под одеялом это должно было около 29 градусов.
И если прохладная спальня способствует отводу тепла через голову и лицо, то под одеялом включаются иные механизмы.
Однако если в комнате или под одеялом слишком жарко, телу становится труднее терять тепло, а это ведет к беспокойному сну. То же самое происходит, когда слишком холодно, потому что в этом случае организму приходится прилагать усилия, чтобы поддерживать оптимальную температуру, и это тоже нарушает сон.
Нил Стэнли
Британский специалист по сну
Источник: T3