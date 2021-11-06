Какая температура считается нормальной у переболевших коронавирусом

Об этом рассказал российский нейрофизиолог Александр Будик. По словам эксперта, высокая температура — норма при заболеваниях, это признак иммунного ответа. Такую симптоматику может давать даже обычная ОРВИ, не говоря уже о гриппе и COVID-19.

Но у людей, переболевших ковидом, температура может сохраниться долгое время и держаться на уровне 37-37,5 градусов. Само по себе это не страшно, но если к такой температуре добавляется головная боль, начинают ныть суставы и вообще появляется любая боль, это повод обратиться к врачу.

«Незначительное повышение температуры, до 37,5 градуса, ничем не опасно, только если оно не сопровождается какими-то другими симптомами. Например, если у человека повышенная температура и болит голова или болят суставы, то это знак, что надо обратиться к врачу. Если к незначительному повышению температуры добавляются необъяснимые боли, то это повод обратиться к врачу», — подчеркнул Будик.