Какая температура воздуха опасна для здоровья

По словам эксперта, если на улице температура выше 27 градусов тепла, то отдыхать в таких условиях вредно для здоровья и неразумно. Такая температура приводит к климатическому стрессу.

При этом Тишковец отметил, что максимальная температура для человека может быть разной в зависимости от физиологических особенностей человека. Специалист уточнил, что в среднем по России держится комфортная температура для отдыха: +20 градусов в районе Петрозаводска и до +25 градусов в низовьях Дона.

«В среднем любая температура выше +27 градусов вызывает климатический стресс», — рассказал эксперт.

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