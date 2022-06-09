Какая температура воздуха опасна для здоровья

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Какая температура воздуха опасна для здоровьяОбъяснил метеоролог
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, какая температура воздуха вредна для здоровья.
По словам эксперта, если на улице температура выше 27 градусов тепла, то отдыхать в таких условиях вредно для здоровья и неразумно. Такая температура приводит к климатическому стрессу.
При этом Тишковец отметил, что максимальная температура для человека может быть разной в зависимости от физиологических особенностей человека. Специалист уточнил, что в среднем по России держится комфортная температура для отдыха: +20 градусов в районе Петрозаводска и до +25 градусов в низовьях Дона.
«В среднем любая температура выше +27 градусов вызывает климатический стресс», — рассказал эксперт.
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