Какая-то личная неприязнь: десятки Tesla Cybertruck разрисовали граффити

Опубликовано 24 июня 2024, 23:00
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Какая-то личная неприязнь: десятки Tesla Cybertruck разрисовали граффитиПротив Илона Маска
В Форт-Лодердейле (США) десятки Tesla Cybertruck были изуродованы фразой «Fuck Elon», написанной черной аэрозольной краской. Согласно местным новостям, были помечены 34 автомобиля, хранившиеся на общественной парковке без охраны.
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Почему они там стояли? Вероятно из-за ранее выявленной проблемы со стеклоочистителем. Несмотря на вандализм, краску по большей части удалось стереть, хотя на некоторых грузовиках остались слабые пятна.
СМИ с юмором отметили, что Маск, известный своей способностью везде находить прибыль, может извлечь выгоду из этого инцидента, продавая специальные наклейки «Fuck Elon».
За несколько месяцев, прошедших с момента выпуска автомобиля, у него накопилось немало проблем: от жалоб на качество сборки, разочарования дальностью хода до массового отзыва из-за неисправной педали.