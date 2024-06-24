Какая-то личная неприязнь: десятки Tesla Cybertruck разрисовали граффити

Почему они там стояли? Вероятно из-за ранее выявленной проблемы со стеклоочистителем. Несмотря на вандализм, краску по большей части удалось стереть, хотя на некоторых грузовиках остались слабые пятна.

СМИ с юмором отметили, что Маск, известный своей способностью везде находить прибыль, может извлечь выгоду из этого инцидента, продавая специальные наклейки «Fuck Elon».

За несколько месяцев, прошедших с момента выпуска автомобиля, у него накопилось немало проблем: от жалоб на качество сборки, разочарования дальностью хода до массового отзыва из-за неисправной педали.