На какой версии Android работает большинство смартфонов в мире

Наука и технологии
Сегодня в 11:09
1 мин.
На какой версии Android работает большинство смартфонов в миреКак выяснилось, свежая Android 11 не самая популярная
Оглашена свежая статистика популярности версий мобильной операционной системы Android. Как выяснилось, пользователи зачастую остаются на более старых версиях прошивки.
Информация о статистике появилась в базе данных среды разработки Android Studio. Напомним, что еще три года назад Google перестала делиться статистикой об эксплуатации различных версий собственной ОС на смартфонах по всему миру. Однако, ознакомиться с отношением пользователей к операционным системам позволяет отчет Android Studio, который базируется на отзывах пользователей к Google Play.
Как видно из отчета, больше всего популярностью пользуется Android 10 — она установлена на 26,5% смартфонах. Немного отстает от лидера Android 11, релиз которой состоялся в прошлом месяце — установлена на 24,2% гаджетах. 18,2% смартфонов работает на базе Android 9 Pie, тогда как Android 8 Oreo имеют 13,7% аппаратов.
Источник: 4pda