На какой версии Android работает большинство смартфонов в мире

Информация о статистике появилась в базе данных среды разработки Android Studio. Напомним, что еще три года назад Google перестала делиться статистикой об эксплуатации различных версий собственной ОС на смартфонах по всему миру. Однако, ознакомиться с отношением пользователей к операционным системам позволяет отчет Android Studio, который базируется на отзывах пользователей к Google Play.