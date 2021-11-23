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На какой версии Android работает большинство смартфонов в мире

Как выяснилось, свежая Android 11 не самая популярная
Оглашена свежая статистика популярности версий мобильной операционной системы Android. Как выяснилось, пользователи зачастую остаются на более старых версиях прошивки.
На какой версии Android работает большинство смартфонов в мире

Информация о статистике появилась в базе данных среды разработки Android Studio. Напомним, что еще три года назад Google перестала делиться статистикой об эксплуатации различных версий собственной ОС на смартфонах по всему миру. Однако, ознакомиться с отношением пользователей к операционным системам позволяет отчет Android Studio, который базируется на отзывах пользователей к Google Play.

На какой версии Android работает большинство смартфонов в мире

Как видно из отчета, больше всего популярностью пользуется Android 10 — она установлена на 26,5% смартфонах. Немного отстает от лидера Android 11, релиз которой состоялся в прошлом месяце — установлена на 24,2% гаджетах. 18,2% смартфонов работает на базе Android 9 Pie, тогда как Android 8 Oreo имеют 13,7% аппаратов.

Источник: 4pda
Автор: Лилик Ми
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