Какая ягода полезна для похудения мужчин

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Какая ягода полезна для похудения мужчинЭто ежевика
Диетологи из США выяснили, какая ягода наиболее полезна для похудения мужчин.
Как оказалось, это ежевика. В ней содержится много клетчатки, что полезно для похудения. Также учёные обнаружили в ежевике высокий уровень полифенолов антоцианов, улучшающих у мужчин чувствительность к инсулину и этим способствующих нормализации метаболизма.
Также отмечается, что во всех синих, красных и фиолетовых ягодах есть эти вещества. Специалисты рекомендуют мужчинам добавить в ежедневный рацион половину стакана свежих ягод ежевики.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: РИА Sport