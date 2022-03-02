Какая ягода полезна для похудения мужчин

Как оказалось, это ежевика. В ней содержится много клетчатки, что полезно для похудения. Также учёные обнаружили в ежевике высокий уровень полифенолов антоцианов, улучшающих у мужчин чувствительность к инсулину и этим способствующих нормализации метаболизма.

Также отмечается, что во всех синих, красных и фиолетовых ягодах есть эти вещества. Специалисты рекомендуют мужчинам добавить в ежедневный рацион половину стакана свежих ягод ежевики.

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