Какая зарплата у киберспортсменов? Отвечает член профессиональный команды Virtus.pro

Сегодня в 09:29
1 мин.
Какая зарплата у киберспортсменов? Отвечает член профессиональный команды Virtus.proКак и везде, она может очень сильно разниться в зависимости от ряда факторов
То, что профессиональные игроки зарабатывают вполне неплохие деньги, вряд ли для кого-то является секретом. Но о каких именно суммах идёт речь? Об этом рассказал участник российского киберспортивного клуба Virtus.pro Джами Али.
По словам игрока, киберспортсмены в Counter-Strike: Global Offensive, если говорить о зарплатах от клуба, получают от 300 до 3000 долларов, в зависимости от навыков.
В начале своей карьеры я получал 300 долларов <...> Поэтому уровни зарплаты я бы распределил следующим образом: начинающие киберспортсмены получают 300 - 1500 долларов, у опытных игроков зарплата в районе 1500 - 3000 долларов.
Джами Али
При этом Али также отметил, что топовые игроки в Tier-1 клубах зарабатывают от 3000 до 8000 долларов, т.е. вплоть до 450 тыс рублей.