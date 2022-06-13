Какая зарплата у киберспортсменов? Отвечает член профессиональный команды Virtus.pro

Как и везде, она может очень сильно разниться в зависимости от ряда факторов

То, что профессиональные игроки зарабатывают вполне неплохие деньги, вряд ли для кого-то является секретом. Но о каких именно суммах идёт речь? Об этом рассказал участник российского киберспортивного клуба Virtus.pro Джами Али.