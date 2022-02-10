Какие 4 продукта нужно есть на завтрак для здоровья сердца

Отмечается, что продукты, богатые клетчаткой хороши в качестве завтрака, они контролируют сахар в крови и поддерживают низкий уровень холестерина, а также помогают кишечнику активизироваться. Но кроме них важными свойствами обладают продукты, содержащие белок. Их нужно также регулярно употреблять на завтрак, потому что этот приём пищи является самым главным для хорошего качества дня и укрепления сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, белковые продукты полезны для мозга, мышц, укрепления костей и поддержания иммунитета. Учёные предложили список из 4 продуктов, содержащих белок, которые рекомендуется есть на завтрак.

Это жирная рыба, например лосось, яйца, цельнозерновые продукты и орехи. «Потребление продуктов с содержанием белка на завтрак полезно для мышц и мозга, а также для сердечно-сосудистой системы. Такие жирные виды рыбы, как вяленый лосось, богаты белками и омега-3 жирными кислотами, которые также способствуют долголетию», — отмечают специалисты.

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