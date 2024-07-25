Какие Android-смартфоны поддерживает кольцо Samsung Galaxy Ring и есть ли шансы у iPhone

Опубликовано 25 июля 2024, 08:14
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Какие Android-смартфоны поддерживает кольцо Samsung Galaxy Ring и есть ли шансы у iPhoneВсе достаточно просто
Не так давно Samsung представила смарт-кольцо Galaxy Ring и теперь стало известно, что оно совместимо не только с устройствами Galaxy.
Оказалось, что новинка успешно работает с любыми смартфонами на базе Android 11 и новее, а также с минимум 1.5 ГБ оперативной памяти.
Для подключения кольца достаточно скачать приложение Galaxy Wearable из Google Play Store и следовать инструкциям. Приложение предложит установить Samsung Health и SmartThings для полной интеграции с устройством.
Несмотря на это, некоторые функции, такие как Find My Ring, Energy Score, Wellness Tips и Galaxy AI, останутся доступными только для устройств Samsung Galaxy.
Тем не менее, основные возможности кольца, включая отслеживание здоровья и уведомления, будут работать на любых поддерживаемых Android-смартфонах.
При этом пользователи iPhone все еще не могут использовать Galaxy Ring.