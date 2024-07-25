Какие Android-смартфоны поддерживает кольцо Samsung Galaxy Ring и есть ли шансы у iPhone

Оказалось, что новинка успешно работает с любыми смартфонами на базе Android 11 и новее, а также с минимум 1.5 ГБ оперативной памяти.

Для подключения кольца достаточно скачать приложение Galaxy Wearable из Google Play Store и следовать инструкциям. Приложение предложит установить Samsung Health и SmartThings для полной интеграции с устройством.

Несмотря на это, некоторые функции, такие как Find My Ring, Energy Score, Wellness Tips и Galaxy AI, останутся доступными только для устройств Samsung Galaxy.

Тем не менее, основные возможности кольца, включая отслеживание здоровья и уведомления, будут работать на любых поддерживаемых Android-смартфонах.

При этом пользователи iPhone все еще не могут использовать Galaxy Ring.