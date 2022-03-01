Какие аномалии мозга нашли у переболевших COVID-19

Сообщается, что подобные нарушение были найдены у практически 80% исследуемых. По мнению учёных, занимавшихся исследованием, полученные ими результаты соотносятся с гипотезой о наличии неврологических нарушений у болевших COVID-19.

При этом известно, что свежие данные можно подтвердить с помощью электроэнцефалографии.

По мнению врачей, свежее открытие может помочь в диагностике и обследованиях головного мозга после вирусной инфекции.

Напомним, что ранее, в феврале, исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли опасные последствия для психического здоровья у переболевших коронавирусом. Например, онина 40% чаще испытывали депрессию.