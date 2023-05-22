«Какие бетховены?» Почему цифровой рубль лучше криптовалют

Цифровой рубль — новая форма российской валюты, которая скоро появится в обращении. Он отличается от криптовалюты несколькими основными аспектами.

Во-первых , цифровой рубль выпускается только Банком России, тогда как криптовалюты существуют в децентрализованной среде без единого эмитента.

Во-вторых , использование цифрового рубля требует идентификации пользователя, в то время как криптовалюты позволяют проводить транзакции анонимно, что используется в различных «серых» схемах.

В-третьих, хранение и операции с цифровым рублём не предусматривают начисление процентов, в отличие от криптовалют, которые могут приносить доход. Кроме того, цифровые рубли не выдаются в кредит, в отличие от некоторых криптовалют. Курс цифрового рубля стабильный, так как он определяется Центробанком России и обеспечивается золотовалютными резервами. Это отличает его от многих криптовалют, которые характеризуются высокой волатильностью.

Наконец, цифровой рубль не является стейблкоином, который выпускают частные компании на основе фиатных средств. Он находится под контролем структуры, связанной с государством и ответственной за национальную валюту. В целом, цифровой рубль будет интегрирован в традиционную финансовую систему и будет подвержен влиянию только макроэкономических процессов и решений финансового регулятора, в отличие от криптовалют, к которым применяются другие законодательные инициативы.