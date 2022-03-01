Какие блины нужно готовить людям с лишним весом

По мнению специалиста, таким людям следует заменить традиционную для блинов пшеничную муку на гречневую или черёмуховую, а молоко - на воду. И в целом она посоветовала не добавлять в блины ингредиенты с содержанием глютена.

Людям, у которых нет проблем со здоровьем, Королева порекомендовала есть по одному-два блина в первой половине дня.

«Готовить такие блины можно на воде, без добавления молока. И я рекомендую всем готовить блины без добавления молока коровьего происхождения. Такие блины можно использовать с начинками тоже с низким гликемическим индексом: это могут быть ягоды, овощи, источники полноценного белка, чтобы человек и насытился, и не нанёс вреда организму», - посоветовала специалист.

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