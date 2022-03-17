Какие болезни грозят вам из-за жизни в городах с грязным воздухом

Специалисты изучили данные 81363 пациентов обоих полов с целью выявить причинно-следственные связи переломов, у 12% участников обнаружили аутоиммунные заболевания. В исследовании учитывалось среднее долгосрочное воздействие мелких твёрдых частиц, образующихся из таких источников, как транспортные средства и электростанции.

В итоге специалисты обнаружили, что длительное воздействие грязного воздуха увеличивает риск развития ревматоидного артрита на 40%, воспалительных заболеваний кишечника, таких как язвенный колит и болезнь Крона на 20%, и на 15% болезней соединительной ткани, в частности, волчанки.

При этом учёные отмечают, что до конца не известно и спорно, является ли причиной аутоиммунных заболеваний грязный воздух.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.