Наука и технологии
Вчера в 23:15
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Какие болезни грозят вам из-за жизни в городах с грязным воздухом

Могут развиться аутоиммунные заболевания
Учёные Университета Вероны в Италии сообщили о результатах исследования, проводившегося с июня 2016 года по ноябрь 2020. Согласно отчёту исследования, проживание в местах с загрязнённым воздухом может приводить к развитию аутоиммунных заболеваний.
Какие болезни грозят вам из-за жизни в городах с грязным воздухом

Специалисты изучили данные 81363 пациентов обоих полов с целью выявить причинно-следственные связи переломов, у 12% участников обнаружили аутоиммунные заболевания. В исследовании учитывалось среднее долгосрочное воздействие мелких твёрдых частиц, образующихся из таких источников, как транспортные средства и электростанции.

В итоге специалисты обнаружили, что длительное воздействие грязного воздуха увеличивает риск развития ревматоидного артрита на 40%, воспалительных заболеваний кишечника, таких как язвенный колит и болезнь Крона на 20%, и на 15% болезней соединительной ткани, в частности, волчанки.

При этом учёные отмечают, что до конца не известно и спорно, является ли причиной аутоиммунных заболеваний грязный воздух.

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