Какие болезни может спровоцировать кондиционер в квартире

Врач отметила, что при регулярном использовании кондиционера могут быть вызваны ревматоидный артрит и синуситы. Из-за длительный циркуляции воздуха в закрытом помещении может вырасти концентрация аллергенов. В связи с этим кондиционер нужно использовать осторожно людям с аллергическим ринитом и астмой. И если такая проблема есть, нужно использовать модели с функцией увлажнения.

Холодный воздух может стать катализатором вышеописанных заболеваний, поэтому необходимо соблюдать температурный режим в жилом помещении — от 23 до 26 градусов тепла. А разница между температурой в помещении и на улице не должна превышать 8 градусов.

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