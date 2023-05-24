Какие болезни может спровоцировать шестидневная рабочая неделя

По словам эксперта, такой подход может быть губительным для физического и психического состояния работников.

Доктор Кудашкина подчеркнула, что после шести дней непрерывной работы одного дня отдыха недостаточно для восстановления сил. Такая высокая психофизическая нагрузка, по её мнению, может вызвать ослабление иммунной системы, ведущее к аутоиммунным и инфекционным заболеваниям.

К тому же, такой режим может способствовать развитию синдрома хронической усталости и депрессии.

В качестве довода она привела исследования, которые показывают, что работа шесть дней в неделю увеличивает риск развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей с предрасположенностью к психическим расстройствам, таким как депрессия и апатия.

Кудашкина также предупредила о риске эмоционального переутомления и синдрома выгорания из-за отсутствия достаточного времени для отдыха, семьи и хобби. По её словам, такой график работы является вредным и нерациональным.