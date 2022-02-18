Какие болезни можно определить по глазам

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Какие болезни можно определить по глазамОказывается, их не так уж и мало
Российский врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев решил рассказать, а какие заболевания можно определить по состоянию глаз человека.
Так, например, у пациентов с повышенным уровнем холестерина могут наблюдаться ксантелазмы. Это такие жировые отложения холестерина, располагающиеся вокруг глаз. Другим признаком этой проблемы врач назвал дугу синего оттенка вокруг радужки.
Вместе с тем, изменение глаза может сигнализировать о сахарном диабете. Связано это с тем, что данный недуг имеет свойство вызывать раннюю катаракту.
При нарушениях печени большое количество билирубина, который печень должна перерабатывать и выводить с желчью, не перерабатывается и попадает в кровь и в ткани. Это сразу же видно.
Дмитрий Дементьев
Последнее, отметил специалист, может привести к тому, что человек, страдающий от этой проблемы, сталкивается с пожелтением глаз.
Источник: Lenta.ru