Какие болезни ног обостряются после перенесённого коронавируса

Для этого специалисты изучили общеклинические симптомы и результаты анализов свёртываемости крови пациентов, переболевших коронавирусом в любой форме. Как отметил доктор медицинских наук, профессор ТюмГМУ Фатых Низамов, независимо от тяжести протекания болезни, при отсутствии препятствий для оттока крови в ногах, у пациентов наблюдались асимметричные, часто двусторонние, отёки, вызывающие беспокойство.

По словам врача, при УЗИ артерий на стенках сосудов тромбы не выявлялись, но в ногах была выражена слоновость, или лимфостаз, — накопление в тканях избытка жидкости, богатой белком.

«Считается, что постковидный синдром может возникнуть вне зависимости от того, в какой форме и степени тяжести человек перенёс Covid-19. Мы увидели, что при отсутствии препятствий для оттока крови начинаются двухсторонние, асимметричные отёки. Они появлялись не только при малейших физических нагрузках, но и даже в состоянии покоя», — рассказал Низамов.

Он также отметил, что причина, вероятнее всего, кроется в поражении лёгких и появлении нарушений газообмена в альвеолах, проявлении сердечной недостаточности, а также в других факторах.

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