Какие болезни помогает излечить оливковое масло

В исследовании приняли участие более 60 тысяч женщин и около 32 тысяч мужчин, ни у кого из участников на момент начала исследования не было онкологии или сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные изучили анкеты участников за 28 лет, все анкеты заполнялись один раз в четыре года. Важным критерием исследования была фиксация того, какие жиры и масла потребляют участники.

Выяснилось, что за исследуемый период умерло 36856 участников. У тех, кто регулярно употреблял оливковое масло, на 17% снизился риск смерти от онкологии, на 18% — от респираторных болезней, на 19% — от сердечно-сосудистых заболеваний, на 29% — от нейродегенеративных.