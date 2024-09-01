Какие болезни поможет победить редактирование ДНК

Технология редактирования ДНК, позволяющая бороться с генетическими заболеваниями, делает огромные шаги вперёд. Это стало возможным благодаря сочетанию биоинформатики и генной инженерии. Как рассказала специалист в этой области Мария Дьякова, современные технологии редактирования генома достигли впечатляющих результатов, начиная с 70-х годов, когда была открыта генная инженерия.

С тех пор наука проделала большой путь: от переноса фрагментов ДНК из одного организма в другой до редактирования иммунных клеток у пациентов с ВИЧ. По словам Дьяковой, биоинформатика сегодня помогает учёным находить важные гены и прогнозировать, как изменения в них повлияют на здоровье. Этот подход значительно ускоряет разработку новых методов лечения, а также позволяет анализировать большие объёмы данных, что критически важно в современном мире.

Использование технологий, таких как CRISPR-Cas9, позволяет точно редактировать ДНК, добавляя, удаляя или изменяя участки генома. Это открывает двери для лечения многих заболеваний, а методы редактирования отдельных оснований помогают исправлять точечные мутации с минимальными рисками. Дьякова отметила, что учёные уже могут корректировать не только ДНК, но и её упаковку — эпигеном, что может помочь в лечении сложных генетических заболеваний. Среди перспективных направлений — лечение болезни Альцгеймера, диабета 1 типа и наследственных заболеваний сердца, а также использование генной инженерии для более точного нацеливания на раковые клетки.