Какие болезни рук появляются у активных пользователей смартфонов

По словам врача, при длительном, чрезмерном, использовании смартфона, скроллинге одной рукой, в последнее время наблюдается распространение такого неприятного заболевания, как тендовагинит.

Это воспаление сухожилия и окружающей его оболочки, координирующего работу большого пальца. Болезнь наблюдается на фоне частого использования смартфона, при котором задействуется большой палец, часто одной руки.

Как отметила Сагалова, изначально большой палец выполнял вспомогательную функцию, поэтому не рассчитан на серьёзную нагрузку. По этой причине через несколько часов непрерывного скроллинга пользователи начинают жаловаться на «потягивание» у основания мышцы большого пальца ведущей руки.

При этом врач предупредила, о том, что бездействие при таком состоянии может привести к болям, распространяющимся от пальца вверх по руке и до плеча и даже до мышц шейного отдела позвоночника. Чтобы избежать осложнений, Сагалова посоветовала набирать текст двумя руками и скроллить экран без нагрузки на доминантный палец.

«Тендовагинит де Кервена — это проблема, с которой неожиданно столкнулось поколение Z из-за избыточного использование смартфона. Суть в том, что эволюционно большой палец не предназначался для скроллинга или быстрого набора текста на смартфоне, ведь он выполняет функцию удерживателя, то есть вспомогательную функцию», — рассказала врач.

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