Какие бутерброды сохранят вашу фигуру

Хачирова объяснила, что полноценный прием пищи должен включать в себя клетчатку, белки, жиры и углеводы. По словам диетолога, приготовить бутерброд, в котором будут все необходимые макроэлементы и после которого сохранится фигура – возможно.



Она посоветовало выбирать хлеб из цельнозерновой муки. Источником белка же в бутерброде может стать отварное мясо, малосольная рыба, сыр или икра. Хачирова не рекомендует есть колбасу, поскольку, как и сосиски, она относится к продуктам глубокой переработки.