Какие бытовые приборы дома вредят здоровью из-за электромагнитных волн

Об этом сообщила врач-терапевт Екатерина Терентьева в разговоре с РИА Новости. Она отметила, что некоторая бытовая техника способна излучать электромагнитные волны, которые воздействуют на нервную, иммунную, эндокринную и половую системы человека.

В частности, к такой можно отнести микроволновые и индукционные печи, люминесцентные лампы, беспроводную технику, компьютеры и средства сотовой связи. Врач сообщила, что само влияние зависит от интенсивности, продолжительности и локализации излучения. Зависит это и от исходного состояния здоровья человека.

“Это излучение вызывает неспецифические изменения в организме. Наиболее чувствительные к нему нервная, иммунная, эндокринная и половая системы”, — предупредила Терентьева.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.