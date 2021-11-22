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Какие бытовые приборы дома вредят здоровью из-за электромагнитных волн

От микроволновки до компьютера
Россиянам рассказали, какие бытовые приборы в доме могут навредить здоровью из-за электромагнитных волн.
Какие бытовые приборы дома вредят здоровью из-за электромагнитных волн

Об этом сообщила врач-терапевт Екатерина Терентьева в разговоре с РИА Новости. Она отметила, что некоторая бытовая техника способна излучать электромагнитные волны, которые воздействуют на нервную, иммунную, эндокринную и половую системы человека.

В частности, к такой можно отнести микроволновые и индукционные печи, люминесцентные лампы, беспроводную технику, компьютеры и средства сотовой связи. Врач сообщила, что само влияние зависит от интенсивности, продолжительности и локализации излучения. Зависит это и от исходного состояния здоровья человека.

Это излучение вызывает неспецифические изменения в организме. Наиболее чувствительные к нему нервная, иммунная, эндокринная и половая системы”, — предупредила Терентьева.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: РИА Новости
Автор: Лилик Ми
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