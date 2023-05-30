Какие человеческие запахи привлекают комаров больше остальных

Специалисты обнаружили, что комары предпочитают запахи прогорклого масла, вонючего сыра и рвотных масс. Чтобы прийти к такому выводу, они установили сетчатую клетку для комаров в Замбии и соединили её с палатками, где жили добровольцы.

Комары проявляли интерес только к запахам, а не к чистому воздуху, и предпочитали определённых людей.

Добровольцы с самым высоким уровнем карбоновых кислот, естественно вырабатываемых бактериями на коже и присутствующих в поте, привлекали комаров.

Самые «любимые» запахи насекомых были связаны с масляной кислотой (запах рвоты), изомасляной кислотой (прогорклое масло) и изовалериановой кислотой (сыр).

Так что если хотите избегать укусов комаров, мойтесь чаще.