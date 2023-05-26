Какие чёрные дыры на ощупь? Стоит ли переживать из-за них сейчас?

Объект, попавший в чёрную дыру, подвергается влиянию нескольких факторов, таких как ориентация падения, масса чёрной дыры и её ориентация вращения. Но наиболее опасными являются приливные силы — высокие градиенты силы гравитации. Если чёрная дыра большая, то она оказывает меньшее влияние на объекты на своей границе, чем меньшая чёрная дыра. Основная причина заключается в том, что большая чёрная дыра имеет большее расстояние до своего центра, что приводит к уменьшению воздействия на границе.

Существуют два типа чёрных дыр: реальные и шварцшильдовские. Реальная чёрная дыра имеет внешний горизонт событий и внутренний горизонт Коши. Между ними находится Т-область, где объекты могут двигаться только внутрь. При движении в этой области приливные силы усиливаются по направлению к внутреннему горизонту Коши. Затем происходит остановка движения, и объект начинает отталкиваться в другую вселенную через точку поворота, где силы достигают максимума. Вторые — это скорее теоретическое представление чёрной дыры как точки, которая воздействует на окружающий космос.

Человек может быть разорван приливными силами на любом этапе падения. Если чёрная дыра достаточно маленькая, разрыв может произойти ещё до попадания под внешний горизонт. Вблизи горизонта событий центральной чёрной дыры в нашей Галактике приливные силы менее сильны, и человек может пролететь между горизонтами без разрыва. Однако до центра чёрной дыры он не сможет достичь, так как приливные силы разрушили бы его.

Приливные силы действуют в одном направлении. Если человек падает ногами вперёд, то его будет растягивать, поскольку ноги ближе к центру и притягиваются сильнее, чем голова. Если чёрная дыра сильно вращается, то помимо продольных приливных сил также возникают существенные приливные силы кручения. В этом случае человек будет закручиваться и выжиматься, подобно мокрому белью в центрифуге. При этом неясно, что будет губительнее для человека — разрывающие или выжимающие приливные силы.