Какие данные нельзя публиковать в соцсетях

По словам юриста, нельзя публиковать персональные данные, прежде всего адрес проживания, потому что это чревато последствиями. И друзей, поклонников, и недругов это может «спровоцировать на нежелательные действия».

Миронов также отметил, что нельзя публиковать данные о фактической геолокации или уточнять своё местоположение, но сообщать, что вас там нет — это может повлечь угрозу для имущества.

Если есть желание рассказать о впечатлениях от путешествия, то лучше это делать не в режиме реального времени, а с задержкой, например, после возвращения.

Также важно помнить, что публиковать фотографии, аудиозаписи и другой контент с записью людей, можно только с их согласия. Свободно публиковать можно лишь то, что записано в общественных местах, и в некоторых иных случаях.

Если публикуете в соцсетях что-то из рабочих будней, не забывайте необходимости соблюдения норм профессиональной этики, сохранения коммерческой или служебной, а также врачебной тайны.

«Категорически недопустимы призывы к экстремистской или террористической деятельности, к массовым беспорядкам и несанкционированным митингам. Будем крайне внимательны к высказываниям о специальной военной операции, достоверные сведения о ходе которой предоставляет Минобороны», — подчеркнул Миронов.