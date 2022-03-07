Какие дешёвые продукты могут снизить «плохой» холестерин

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Какие дешёвые продукты могут снизить «плохой» холестеринПозволить их себе может практически каждый
«Плохой» холестерин может быть причиной многих заболеваний. Но вывести его не так уж и сложно. О том, как это можно сделать при помощи недорогих продуктов, рассказала врач-диетолог Мэй Симпкин.
По словам специалиста, используя их, добиться заметного результата можно всего за несколько недель.
Дешёвые продукты, которые могут помочь — это бобовые, они особенно эффективны в деле снижения высокого уровня холестерина. Их регулярное включение в рацион помогает снизить количество «плохого» холестерина в организме.
Мэй Симпкин
Диетолог напомнила, что «плохим» холестерином называются липопротеины низкой плотности. Он представляет из себя жир, который оседает на стенках артерий. Если его копится достаточное количество, то на них образуются очаговые накопления, увеличение которых приводит к сужению сосудов и ухудшению кровотока.
Источник: МедикФорум