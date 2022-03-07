Какие дешёвые продукты могут снизить «плохой» холестерин

Позволить их себе может практически каждый

«Плохой» холестерин может быть причиной многих заболеваний. Но вывести его не так уж и сложно. О том, как это можно сделать при помощи недорогих продуктов, рассказала врач-диетолог Мэй Симпкин.