Какие домашние консервы опасны для жизни

В частности, в домашних консервах могут быть возбудители ботулизма. Для данной болезни характерно поражение нервной системы и по итогу она может привести к смерти.

“Ботулотоксин крайне опасен даже в микроскопических количествах – он вызывает тяжелое поражение нервной системы вплоть до летального исхода. Эти микробы (Clostridium botulinum, – ред.) размножаются при отсутствии воздуха, при низкой кислотности и преимущественно при комнатной температуре. Излюбленное место для возбудителя ботулизма – домашние консервы или колбасы, разные ферментированные продукты кустарного производства, вяленая рыба”, — предупредил Сапего.

Он также сообщил, в каких консервах больше всего вероятность содержания смертельно опасных микроорганизмов. Так, по его словам, зачастую ботулотоксин возникает в домашних консервах с низкой кислотностью — любые мясные продукты и почти все овощи.

“Споры микроба выдерживают кипячение, и если дома нет специального стерилизатора, работающего под давлением, то консервирование превращается в лотерею. Споры могут залететь в консервную банку или не залететь. Это малопредсказуемо. Зато в ягодных или фруктовых консервах эта бактерия не растет, потому что в них много кислоты”, — сообщил врач.

Специалист порекомендовал перед употреблением консервы подвергнуть продукт тепловой обработке. Дело в том, что высокие температуры способствуют разрушению ботулотоксина.

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