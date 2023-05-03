Какие дыхательные упражнения снизят риск Альцгеймера

Какие дыхательные упражнения снизят риск АльцгеймераИх простота вдохновляет
Учёные из Университета Южной Калифорнии сделали интересное открытие: простые дыхательные упражнения могут помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера, страшного заболевания, приводящего к необратимому упадку умственных способностей.
В эксперименте приняли участие 108 человек разных возрастов, от 18 до 80 лет. Они были разделены на две группы.
Первая группа слушала спокойную музыку или думала о размеренных вещах, следя за своим сердечным ритмом. Вторая выполняла специальные дыхательные упражнения, регулируя своё дыхание в соответствии с показаниями на экране ноутбука, и также следила за сердечным ритмом.
Упражнения проводились по 20 минут два раза в день в течение четырёх недель.
В итоге учёные отметили, что короткие сеансы дыхательных упражнений оказали значительное влияние на показатели здоровья участников. Вариабельность сердечного ритма улучшилась, а уровень амилоидных бета-пептидов в крови снижался.
Стоит уточнить, что амилоидные бета-пептиды — это биомаркеры болезни Альцгеймера, а их снижение может указывать на уменьшение риска развития данного заболевания.