Наука и технологии
07:15, 03 мая 2023
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Какие дыхательные упражнения снизят риск Альцгеймера

Их простота вдохновляет

Учёные из Университета Южной Калифорнии сделали интересное открытие: простые дыхательные упражнения могут помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера, страшного заболевания, приводящего к необратимому упадку умственных способностей.

В эксперименте приняли участие 108 человек разных возрастов, от 18 до 80 лет. Они были разделены на две группы.

Первая группа слушала спокойную музыку или думала о размеренных вещах, следя за своим сердечным ритмом. Вторая выполняла специальные дыхательные упражнения, регулируя своё дыхание в соответствии с показаниями на экране ноутбука, и также следила за сердечным ритмом.

Упражнения проводились по 20 минут два раза в день в течение четырёх недель.

В итоге учёные отметили, что короткие сеансы дыхательных упражнений оказали значительное влияние на показатели здоровья участников. Вариабельность сердечного ритма улучшилась, а уровень амилоидных бета-пептидов в крови снижался.

Стоит уточнить, что амилоидные бета-пептиды — это биомаркеры болезни Альцгеймера, а их снижение может указывать на уменьшение риска развития данного заболевания.

Источник:Nature
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