Какие еще симптомы "потерял" омикрон-штамм COVID-19

По словам врача, повышенная температура все еще остается одним из основных симптомов COVID-19, но теперь он перестает встречаться настолько же часто, как раньше. Помимо этого, Поздняков заявил, что мышечные боли, снижение аппетита и аносмия (та самая утрата обоняния и вкуса) также потеряли свои позиции в списке самых частых симптомов.

“По сравнению с дельтой количество таких людей с аносмией снизилось в восемь раз”, — подытожил инфекционист.

Поздняков объясняет это тем, что коронавирус мимикрирует, “пытаясь” уйти от атаки коллективного иммунитета, все больше превращаясь в обычную респираторную инфекцию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.