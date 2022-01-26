Какие еще симптомы "потерял" омикрон-штамм COVID-19

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Какие еще симптомы "потерял" омикрон-штамм COVID-19И о чем это говорит
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с “Лентой.ру” рассказал о симптомах COVID-19, которые, с распространением омикрон-штамма, встречаются уже намного реже.
По словам врача, повышенная температура все еще остается одним из основных симптомов COVID-19, но теперь он перестает встречаться настолько же часто, как раньше. Помимо этого, Поздняков заявил, что мышечные боли, снижение аппетита и аносмия (та самая утрата обоняния и вкуса) также потеряли свои позиции в списке самых частых симптомов.
“По сравнению с дельтой количество таких людей с аносмией снизилось в восемь раз”, — подытожил инфекционист.
Поздняков объясняет это тем, что коронавирус мимикрирует, “пытаясь” уйти от атаки коллективного иммунитета, все больше превращаясь в обычную респираторную инфекцию.
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Источник: Лента.ру