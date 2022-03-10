Какие ещё органы, кроме лёгких, нужно защищать при коронавирусе

Как отметил специалист, именно по этой причине при комплексном лечении ковида врачи включают в терапию пробиотики, которые профилактически могут поддержать и защитить внутренние органы.

По словам Зиннатуллина, рецепторы ACE2, из-за которых коронавирус поражает лёгкие, присутствуют и в ткани ЖКТ, из-за чего кишечник тоже подвергается атакам COVID-19. Кроме лёгких и кишечника, при коронавирусе в защите нуждаются печень и желчевыводящие пути. Отмечается, что улучшению состояния печени способствуют препараты, содержащие урсодезоксихолевую кислоту.

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