Наука и технологии
08:29, 03 июля 2023
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Какие ещё способы управления шлемом Vision Pro были у Apple на примете

И почему от них отказались

Компания Apple готовит к выпуску новую гарнитуру Vision Pro, которая предлагает управление с помощью отслеживания рук в пространстве и глаз.

Однако, по информации Bloomberg, изначально Apple рассматривала альтернативу — специальное устройство ввода, надеваемое на палец.

На первых итерациях разработки гарнитуры, Apple тестировала контроллеры виртуальной реальности от сторонних производителей, таких как HTC. Они также изучали возможность разработки смарт-кольца, которое можно было бы носить на пальце.

Однако в конечном итоге компания отдала предпочтение в пользу отслеживания глаз и движений рук, так как они оказались более элегантными и удобными способами управления Vision Pro.

Важно отметить, что в Apple объявили о поддержке внешних устройств ввода, включая игровые контроллеры и клавиатуры от сторонних производителей. Таким образом, пользователи гарнитуры смогут выбрать наиболее удобный способ управления в зависимости от конкретной задачи.

Источник:The Verge
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