Какие ещё существуют агрегатные состояния, кроме жидкого, твёрдого и газообразного

Наука и технологии
Сегодня в 06:58
1 мин.
Какие ещё существуют агрегатные состояния, кроме жидкого, твёрдого и газообразногоВ школе о таком вряд ли расскажут
Во время учёбы в школе, многие из нас слышали, что существует три агрегатных состояния: жидкое, твёрдое и газообразное. Но, внезапно, на самом деле их чуточку больше.
Так, наука знает, что ещё одним агрегатным состоянием вещества является плазма. При этом её вполне можно увидеть глазами. Куда сложнее обстоят дела с другими состояниями.
Например, есть вариант, при котором связи молекул в веществе находятся в непривычном положении, что делает их существование реальным лишь «на бумаге». К таковым, например, относятся «конденсат Бозе - Эйнштейна» и «кристаллы времени».
По словам учёных, последние характеризуются постоянным повторяющимся движением молекул. Удивительно в них то, что при этом они не тратят для этого никакой энергии.
В свою очередь вещество в состоянии «конденсат Бозе - Эйнштейна» описывает частицы бозоны высокой плотности и низкой температуры.
Источник: Planet Today