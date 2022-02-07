Какие ещё существуют агрегатные состояния, кроме жидкого, твёрдого и газообразного

Так, наука знает, что ещё одним агрегатным состоянием вещества является плазма. При этом её вполне можно увидеть глазами. Куда сложнее обстоят дела с другими состояниями.

Например, есть вариант, при котором связи молекул в веществе находятся в непривычном положении, что делает их существование реальным лишь «на бумаге». К таковым, например, относятся «конденсат Бозе - Эйнштейна» и «кристаллы времени».

По словам учёных, последние характеризуются постоянным повторяющимся движением молекул. Удивительно в них то, что при этом они не тратят для этого никакой энергии.

В свою очередь вещество в состоянии «конденсат Бозе - Эйнштейна» описывает частицы бозоны высокой плотности и низкой температуры.