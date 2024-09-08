Какие фильмы «пиратили» чаще всего в августе

Согласно данным компании F.A.С.С.T. и издания «Бюллетень кинопрокатчика», самым популярным фильмом среди российских «пиратов» в августе стал комедийный боевик «Союз» от Netflix. В главных ролях снялись Марк Уолберг и Холли Берри, а сюжет разворачивается вокруг строителя из Джерси, который неожиданно встречает свою школьную подругу, сотрудничающую со спецслужбами. Этот фильм привлёк наибольшее внимание нелегальных просмотров.

На втором месте по популярности оказался сиквел фильма «Смерч», собравший более $360 млн в прокате. Третью строчку занял приквел «Тихого места», режиссёром которого стал Майкл Сарноски, известный по фильму «Свинья». Эти картины также активно скачивались на пиратских платформах, что указывает на высокий интерес аудитории к продолжениям известных франшиз.

Четвёртое место в списке досталось анимационному фильму «Головоломка 2», который стал самым кассовым проектом 2024 года. Пятое место занял «Дэдпул и Росомаха», который хоть и не вышел в цифровом формате, но уже активно распространяется в виде «экранки». В десятку самых популярных пиратских фильмов также вошли «Гадкий я 4», «Собиратель душ», «Другой финал», «Джекпот!» и «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».