Какие функции смартфона угрожают безопасности данных

Ваш смартфон может стать источником утечек информации, поэтому защита данных на гаджетах — первостепенная задача. Техноэксперт сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Сергей Биржевой рассказал, как обезопасить свой телефон от злоумышленников.

Ваш смартфон — это хранилище всех ваших личных данных: от финансовой информации до медицинских сведений и геолокации. Чтобы защитить их, начните с создания сложного и уникального пароля, который включает буквы в разных регистрах, цифры и специальные символы. Настройте автоматическую блокировку устройства, чтобы оно требовало пароль после определённого времени бездействия.

Отключайте GPS и Bluetooth, когда они не нужны, чтобы избежать несанкционированного доступа к вашему устройству. Всегда подключайтесь только к защищённым Wi-Fi сетям, особенно в общественных местах. Даже при просмотре соцсетей через открытые сети ваши данные могут быть перехвачены.

Проверяйте разрешения приложений, не давайте доступ к камере, микрофону и геолокации без необходимости. Регулярно делайте резервные копии данных на компьютер, USB-накопитель или в облако. Используйте функции удалённого отслеживания и блокировки устройства на случай кражи, чтобы можно было стереть данные при неверном вводе пароля.

При замене смартфона убедитесь, что все личные данные удалены со старого устройства с помощью встроенных функций сброса настроек. Для защиты от фишинга и вирусов установите антивирусные программы, такие как Kaspersky или Norton Mobile Security. Используйте менеджеры паролей, двухфакторную аутентификацию и приватные браузеры, а также регулярно обновляйте программное обеспечение, чтобы закрывать новые уязвимости.