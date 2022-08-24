Какие гаджеты Apple не стоит покупать

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Какие гаджеты Apple не стоит покупатьОсобенно в ближайшей перспективе
Уже совсем скоро, 7 сентября, состоится осенняя презентация Apple. В честь неё наши коллеги из MacRumors решили опубликовать список устройств бренда, от покупки которых стоит отказаться в ближайшее время.
Все они так или иначе связаны с грядущим мероприятием компании. Например, iPhone 12 и 13, а также Apple Watch 7 не стоит брать из-за того, что совсем скоро нам покажут новое поколение этих линеек. А значит, данные модели резко потеряют в цене.
При этом специалисты не советуют покупать и Apple Watch 3. Они, считают эксперты, слишком старые.
В топ попали и первые AirPods Pro. В MacRumors считают, что от их покупки стоит воздержаться, так как в ближайшее время Apple представит новое поколение беспроводных наушников с активным шумоподавлением.