Какие гаджеты были «убиты» смартфонами

Собрать такие устройства в одной статье решили наши коллеги из SlashGear. Они также отметили, что «красота и гениальность смартфона — в его универсальности».

Именно из данного устройства люди практически перестали пользоваться стационарными проводными телефонами. Также досталось рациям и FM-радио.

Помимо этого, смартфоны уничтожили такой класс устройств, как карманные компьютеры (КПК). А ведь в середине нулевых они были такими же желанными и популярными, как условный новенький iPhone 14 Pro сегодня.

Вместе с тем современные телефоны отбили у людей желание пользоваться MP3-плеерами, GPS-навигаторами, покупать CD-диски и портативные фотокамеры. И это не говоря о фактической смерти традиционных будильников, калькуляторов и прочих устройств, которые может заменить обыкновенной Android- или iOS-приложение.