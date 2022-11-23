Какие гаджеты были «убиты» смартфонами

Какие гаджеты были «убиты» смартфонамиИх набрался целый список
Смартфоны, в современном виде, вошли в нашу жизнь около 15 лет назад. За это время они успели «убить» множество девайсов, которые ранее казались незаменимыми.
Собрать такие устройства в одной статье решили наши коллеги из SlashGear. Они также отметили, что «красота и гениальность смартфона — в его универсальности».
Именно из данного устройства люди практически перестали пользоваться стационарными проводными телефонами. Также досталось рациям и FM-радио.
Помимо этого, смартфоны уничтожили такой класс устройств, как карманные компьютеры (КПК). А ведь в середине нулевых они были такими же желанными и популярными, как условный новенький iPhone 14 Pro сегодня.
Вместе с тем современные телефоны отбили у людей желание пользоваться MP3-плеерами, GPS-навигаторами, покупать CD-диски и портативные фотокамеры. И это не говоря о фактической смерти традиционных будильников, калькуляторов и прочих устройств, которые может заменить обыкновенной Android- или iOS-приложение.