Какие гаджеты россияне мечтают получить на Новый год

Среди мужчин самым желанным подарком оказался ноутбук, об этом высказались 30% респондентов. При этом 27% опрошенных мужчин в качестве новогоднего подарка хотели бы смартфон, 21% — игровую консоль или аксессуары к таким устройствам. Ещё 14% хотели бы на Новый год получить электроинструменты, 6% — фитнес-браслет либо часы, 3% — портативную колонку.

Среди опрошенных женщин 28% хотели бы ноутбук или планшет, новый смартфон — 21%, робот-пылесос — 19%. О товарах для красоты мечтают 13% участниц опроса, о товарах для кухни — 12%, о фитнес-браслете или часах — 7%.