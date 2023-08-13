Какие грибы повышают сексуальную энергию

Витамины группы B, магний и железо, содержащиеся в лисичках и белых грибах, могут эффективно поднимать сексуальное влечение у мужчин и женщин. О такой возможности рассказала специалист по натуропатии и превентивной медицине, Ольга Царёва. Она также отметила, что добавление афродизиакальных специй усилит этот эффект.

Сбалансированное питание и здоровый образ жизни являются ключевыми факторами для поддержания энергии и сил. Магний, витамины группы B, железо, селен, цинк, витамин C и D оказывают наибольшее влияние на либидо. Лисички примечательны своим богатым составом витаминов и минералов, особенно витаминами B. Белый гриб также является хорошим источником белка и витаминов группы B и D.

Чтобы получить максимальную пользу от грибов, рекомендуется употреблять их свежими с минимальной термической обработкой. Добавление афродизиакальных специй, таких как кардамон, карри, имбирь и красный перец, поможет усилить желаемый эффект. Для лучшего усвоения питательных веществ рекомендуется сочетать грибы с зеленью и овощами в готовом блюде.