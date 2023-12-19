Наука и технологии
15:31, 19 декабря 2023
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Какие IT-профессии будут востребованы в России в ближайшие годы

Эксперт о перспективах рынка труда

Директор департамента развития бизнеса и программ высшего образования школы IT-профессий Skillfactory Егор Сорокин перечислил самые востребованные ИТ-специальности на рынке труда РФ в обозримом будущем.

Эксперты отмечают повышенный спрос на IT-специалистов среднего и высшего уровней в России. По мнению директора департамента развития бизнеса и программ высшего образования школы IT-профессий Skillfactory, Егора Сорокина это не удивительно, так как компаниям проще находить готовых экспертов, чем тратить время и ресурсы на обучение новичков. Долгое время это создавало трудности для начинающих, только что закончивших обучение, но теперь ситуация меняется благодаря совместным усилиям университетов, платформ EdTech и государственных образовательных инициатив.

В ближайшие годы Data Science останется одним из самых востребованных направлений в IT. В условиях цифровизации компаний и накопления огромных данных о бизнес-процессах, клиентах и маркетинге, специалисты по обработке данных становятся ключевыми. То же самое можно сказать и об искусственном интеллекте, где Россия активно поддерживает эту отрасль, что делает специалистов по обучению нейросетей востребованными.

Сорокин отмечает, что сохраняется спрос и на опытных специалистов в машинном обучении, в частности, ML-ресёрчеров. Многие компании создают свои центры разработки, и такие специалисты с математическим образованием будут востребованы. В связи с активным выпуском цифровых продуктов на рынок растёт потребность в опытных продакт-менеджерах, способных правильно представить и внедрить технологические разработки.

На рынке также есть запрос на руководителей по цифровой трансформации предприятий (CDTO), считает эксперт. Многие компании ещё не завершили этот процесс, и обновление бизнес-стратегий остаётся актуальным. Цифровые навыки становятся важными в различных сферах бизнеса, даже в традиционных, таких как сельское хозяйство, медицина и образование. Специалисты с широким спектром навыков и умением программировать различные системы будут востребованы в условиях постепенной автоматизации труда в различных отраслях.

Цифровые навыки и продукты востребованы буквально во всех сферах бизнеса, даже в самых консервативных — в сельском хозяйстве, медицине, образовании и так далее. Каждая из них постепенно переходит на замену ручного труда цифровыми продуктами, поэтому узкоспециализированные операторы будут уступать место специалистам более широких навыков, умеющих при этом программировать работу разных систем.

Егор Сорокин
Директор департамента развития бизнеса и программ высшего образования школы IT-профессий Skillfactory
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