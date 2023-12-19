Какие IT-профессии будут востребованы в России в ближайшие годы

Эксперты отмечают повышенный спрос на IT-специалистов среднего и высшего уровней в России. По мнению директора департамента развития бизнеса и программ высшего образования школы IT-профессий Skillfactory, Егора Сорокина это не удивительно, так как компаниям проще находить готовых экспертов, чем тратить время и ресурсы на обучение новичков. Долгое время это создавало трудности для начинающих, только что закончивших обучение, но теперь ситуация меняется благодаря совместным усилиям университетов, платформ EdTech и государственных образовательных инициатив.

В ближайшие годы Data Science останется одним из самых востребованных направлений в IT. В условиях цифровизации компаний и накопления огромных данных о бизнес-процессах, клиентах и маркетинге, специалисты по обработке данных становятся ключевыми. То же самое можно сказать и об искусственном интеллекте, где Россия активно поддерживает эту отрасль, что делает специалистов по обучению нейросетей востребованными.

Сорокин отмечает, что сохраняется спрос и на опытных специалистов в машинном обучении, в частности, ML-ресёрчеров. Многие компании создают свои центры разработки, и такие специалисты с математическим образованием будут востребованы. В связи с активным выпуском цифровых продуктов на рынок растёт потребность в опытных продакт-менеджерах, способных правильно представить и внедрить технологические разработки.

На рынке также есть запрос на руководителей по цифровой трансформации предприятий (CDTO), считает эксперт. Многие компании ещё не завершили этот процесс, и обновление бизнес-стратегий остаётся актуальным. Цифровые навыки становятся важными в различных сферах бизнеса, даже в традиционных, таких как сельское хозяйство, медицина и образование. Специалисты с широким спектром навыков и умением программировать различные системы будут востребованы в условиях постепенной автоматизации труда в различных отраслях.