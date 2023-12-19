Какие IT-профессии будут востребованы в России в ближайшие годы

Какие IT-профессии будут востребованы в России в ближайшие годыЭксперт о перспективах рынка труда
Директор департамента развития бизнеса и программ высшего образования школы IT-профессий Skillfactory Егор Сорокин перечислил самые востребованные ИТ-специальности на рынке труда РФ в обозримом будущем.
Эксперты отмечают повышенный спрос на IT-специалистов среднего и высшего уровней в России. По мнению директора департамента развития бизнеса и программ высшего образования школы IT-профессий Skillfactory, Егора Сорокина это не удивительно, так как компаниям проще находить готовых экспертов, чем тратить время и ресурсы на обучение новичков. Долгое время это создавало трудности для начинающих, только что закончивших обучение, но теперь ситуация меняется благодаря совместным усилиям университетов, платформ EdTech и государственных образовательных инициатив.
В ближайшие годы Data Science останется одним из самых востребованных направлений в IT. В условиях цифровизации компаний и накопления огромных данных о бизнес-процессах, клиентах и маркетинге, специалисты по обработке данных становятся ключевыми. То же самое можно сказать и об искусственном интеллекте, где Россия активно поддерживает эту отрасль, что делает специалистов по обучению нейросетей востребованными.
Сорокин отмечает, что сохраняется спрос и на опытных специалистов в машинном обучении, в частности, ML-ресёрчеров. Многие компании создают свои центры разработки, и такие специалисты с математическим образованием будут востребованы. В связи с активным выпуском цифровых продуктов на рынок растёт потребность в опытных продакт-менеджерах, способных правильно представить и внедрить технологические разработки.
На рынке также есть запрос на руководителей по цифровой трансформации предприятий (CDTO), считает эксперт. Многие компании ещё не завершили этот процесс, и обновление бизнес-стратегий остаётся актуальным. Цифровые навыки становятся важными в различных сферах бизнеса, даже в традиционных, таких как сельское хозяйство, медицина и образование. Специалисты с широким спектром навыков и умением программировать различные системы будут востребованы в условиях постепенной автоматизации труда в различных отраслях.
Цифровые навыки и продукты востребованы буквально во всех сферах бизнеса, даже в самых консервативных — в сельском хозяйстве, медицине, образовании и так далее. Каждая из них постепенно переходит на замену ручного труда цифровыми продуктами, поэтому узкоспециализированные операторы будут уступать место специалистам более широких навыков, умеющих при этом программировать работу разных систем.