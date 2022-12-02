Какие комплектующие отечественного дрона Добрыня сделаны в России

Какие комплектующие отечественного дрона Добрыня сделаны в РоссииИ каков их процент в общем объёме
Главный конструктор по разработкам гражданского назначения «Обуховского завода» Егор Щербаков рассказал о том, какие именно детали отечественного дрона беспилотника Добрыня произведены в России.
Фото: Вести.ру
По словам специалиста, их доля в общем объёме комплектующих достаточно велика. Причём часть импортных вариантов, возможно, в будущем будут заменены на местные аналоги.
Отечественные: кейс, крепёжные элементы, провода. Рама, кожух, ложемент, полетный контроллер и ПО к нему — собственной разработки. Печатные платы произведены в России. В первой серии дронов установлены импортные: камера, передатчики видео и телеметрии, контроллер оборотов двигателей, антенны. Двигатели и аккумуляторы ставились как отечественные, так и импортные.
Таким образом эксперт смог развеять ранее ходившие в Сети слухи о том, что Добрыня собран «полностью из иностранных деталей». Более того, Щербаков заявил, что на сегодняшний день объём локализации дрона составляет 70% и этот показатель будет только расти.