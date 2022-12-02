Какие комплектующие отечественного дрона Добрыня сделаны в России

Таким образом эксперт смог развеять ранее ходившие в Сети слухи о том, что Добрыня собран «полностью из иностранных деталей». Более того, Щербаков заявил, что на сегодняшний день объём локализации дрона составляет 70% и этот показатель будет только расти.